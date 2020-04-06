"Сегодня исполнилось бы 83 года": Филипп Киркоров почтил память матери Виктории

Филипп Киркоров опубликовал несколько снимков и видео, на которых показал архивные фотографии своей покойной матери Виктории. В комментарии исполнитель написал, что ролик и коллаж из фото созданные с любовью. Королю российской эстрады очень жаль, что время несправедливо забирает самых дорогих и самых близких людей, которым еще многое хочется сказать. Также он отметил, что родительница все видит с небес и радуется за внуков Аллу-Викторию и Мартина-Кристина.Подписчики также почтили память матери знаменитого артиста. Многие написали, что дочь исполнителя Алла-Виктория очень похожа на свою бабушку, а значит будет счастливой. Некоторые просто сказали покойной Виктории Киркоровой спасибо за такого замечательного сына. Публикация Филиппа Киркорова уже набрала более 20 000 лайков.