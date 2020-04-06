Ученые: Продукты с клетчаткой снижают риск развития рака молочной железы

«Мы доказали, что образ жизни, в том числе модифицируемая диета, влияют на риск развития онкологии. Теперь теория Американского онкологического общества подтверждена. Женщины должны знать, что ради здоровья должны добавить в рацион зерно, овощи и фрукты, богатые пищевыми волокнами», - рассказала Фарвид.





Ранние работы о влиянии диеты на развитие рака дали противоречивые результаты, поэтому доктор философии Мэриэм Фарвид с коллегами изучили другие исследования, обнародованные до июля прошлого года. Ученым удалось выяснить, что люди, сидевшие на диетах с высоким потреблением клетчатки, на 8% реже сталкивались с раком молочной железы. При этом число заболевших резко сокращалось в группе женщин, находящихся в пост- и пременопаузе.