Православные отмечают Благовещение: Что нельзя делать в этот праздник





В Благовещение Ангел принес Деве Марии благую весть о рождении сына, дарованного ей в непорочном зачатии. Несмотря на пост, сегодня верующие могут сделать послабление в рационе. В этот день принято ходить в церковь и проводить свободное время за молитвами, однако от этого лучше отказаться в настоящее время из-за карантина. Запрета на работу нет, но важно, чтобы она не мешала общению с Богом.Совершать Крещение в Благовещение не запрещено, но из-за занятости церквей службами обряд лучше назначить на другой день. В этот праздник можно погадать на будущее, избавиться от накопившегося негатива, совершить ритуалы, способные привлечь благополучие и процветание.Любые действия, совершаемые в ущерб молитвам, запрещены. Осуждается также бессмысленно потраченное время, поэтому лучше целиком посвятить себя семье, детям, близким родственникам. В Благовещение не нужно отказываться от привычного ритма жизни, но важно радоваться благой вести. Уборку лучше провести заранее. В этот праздник нужно избегать конфликтов, сквернословия, отказаться от вредных привычек и увеселительных мероприятий. В конце дня стоит обязательно помолиться Господу и поблагодарить его за участие в жизни. Произнесенные слова вернут бодрость духа, помогут встать на путь очищения от грехов, решить проблемы.