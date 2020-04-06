Нелли Уварову режиссёры больше не приглашают на съёмки фильмов и считают ее «неудобной актрисой»





Согласно утверждению Нелли Уваровой, она решила не отмечать свой день рождения, поскольку в тот день ей предстоял вылет. Проект, в котором она принимает участие, американский. Артистку уже давно не приглашают на съёмки в русских фильмах. Согласно её утверждению, она является «неудобной» актрисой. Уваровой не хочется зацикливаться на том, что не по душе, поэтому она быстро от этого избавляется. К примеру, недавно она принимала участие в одном сериале, в котором снималась 2 месяца, и уже были отсняты 4 серии. Но актрисе не понравилась ее героиня, поскольку она не развивается. По этой причине Нелли Уварова отказалась от съёмок и попросила вырезать ее из сериала. Режиссёр согласился с мнением знаменитости.«Никому не нравятся неудобные люди», — заявила артистка. При этом роль Кати Пушкарёвой её была по душе, несмотря на то, что она не являлась красавицей. «Недавно мне пришлось побриться наголо для участие в проекте, который, надеюсь, скоро выйдет», — сообщила Уварова, отметив, что данная процедура была не обязательна, однако ей так было удобнее. Тем более быть лысой для нее не является новшеством. В студенческие годы у неё была подобная причёска. По поводу собственной внешности актриса отмечает, что всё зависит от настроения, а главный секрет красоты - это счастье.