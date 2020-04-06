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Юлия Савичева: "Самоизоляция дала возможность посмотреть на обыденные вещи совсем другими глазами"

Юлия Савичева высказала на странице в Instagram свое мнение о самоизоляции. Исполнительница отметила, что она дала возможность посмотреть на обыденные вещи совсем другими глазами.
Юлия Савичева: "Самоизоляция дала возможность посмотреть на обыденные вещи совсем другими глазами"

Юлия Савичева опубликовала снимок, сделанный на поляне. В комментарии знаменитость рассказала подписчикам, что карантин предоставил прекрасную возможность подумать о будущем. При этом она отметила, что очень соскучилась за выступлениями и с нетерпением ждет встречи с преданными поклонниками. Первое, что сделает знаменитость, когда самоизоляция закончится - это пойдет гулять. Потом певица с супругом Александром Аршиновым и дочерью Анной отправится в город, купит много мороженого и будет просто так бродить и наслаждаться окружением людей. Также Юлия Савичева написала: "Самоизоляция дала возможность посмотреть на обыденные вещи совсем другими глазами".

Подписчики написали, что у них тоже есть желание просто прогуляться всей семьей по городу. Многие поблагодарили Юлию Савичеву за искренность и пожелали ей здоровья и удачи в творчестве.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:53

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