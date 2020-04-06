Ученые связали распространение вирусных заболеваний с влиянием Солнца
Ученые связали скорость распространения вирусных заболеваний с влиянием Солнца. Оказалось, пик эпидемий всегда приходится на период между двумя циклами активности звезды.
Милан Стеванцевич, являющийся создателем гелиоцентричной концепции, раскрыл отношение между УФ-излучением и внезапным ростом заболеваемости опасными инфекциями. Специалисты NASA не винят Солнце в пандемии COVID-19, поскольку в момент распространения недуга активность была слабой.
В 2009 году излучение ультрафиолетовых лучей по концентрации составило восемь единиц. Влияние Солнца спровоцировало рост заболеваемости H1N1. При ослаблении воздействия светила атмосфера «прошла природную дезинфекцию» и эпидемия стала сходить на нет. В Северном полушарии наблюдалась противоположная ситуация.
Ученый призвал учитывать рентген-излучение, которое тоже при воздействии на атмосферу способно осуществлять дезинфекцию. Между периодами активности звезды, которые приходятся на зиму, концентрация ультрафиолета падает, вызывая вспышки вирусных заболеваний.
Милан Стеванцевич, являющийся создателем гелиоцентричной концепции, раскрыл отношение между УФ-излучением и внезапным ростом заболеваемости опасными инфекциями. Специалисты NASA не винят Солнце в пандемии COVID-19, поскольку в момент распространения недуга активность была слабой.
В 2009 году излучение ультрафиолетовых лучей по концентрации составило восемь единиц. Влияние Солнца спровоцировало рост заболеваемости H1N1. При ослаблении воздействия светила атмосфера «прошла природную дезинфекцию» и эпидемия стала сходить на нет. В Северном полушарии наблюдалась противоположная ситуация.
Ученый призвал учитывать рентген-излучение, которое тоже при воздействии на атмосферу способно осуществлять дезинфекцию. Между периодами активности звезды, которые приходятся на зиму, концентрация ультрафиолета падает, вызывая вспышки вирусных заболеваний.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:44