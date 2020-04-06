АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Ученые связали распространение вирусных заболеваний с влиянием Солнца

Ученые связали скорость распространения вирусных заболеваний с влиянием Солнца. Оказалось, пик эпидемий всегда приходится на период между двумя циклами активности звезды.
Ученые связали распространение вирусных заболеваний с влиянием Солнца

Милан Стеванцевич, являющийся создателем гелиоцентричной концепции, раскрыл отношение между УФ-излучением и внезапным ростом заболеваемости опасными инфекциями. Специалисты NASA не винят Солнце в пандемии COVID-19, поскольку в момент распространения недуга активность была слабой.

В 2009 году излучение ультрафиолетовых лучей по концентрации составило восемь единиц. Влияние Солнца спровоцировало рост заболеваемости H1N1. При ослаблении воздействия светила атмосфера «прошла природную дезинфекцию» и эпидемия стала сходить на нет. В Северном полушарии наблюдалась противоположная ситуация.

Ученый призвал учитывать рентген-излучение, которое тоже при воздействии на атмосферу способно осуществлять дезинфекцию. Между периодами активности звезды, которые приходятся на зиму, концентрация ультрафиолета падает, вызывая вспышки вирусных заболеваний.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала о 300-й операции на…
Mercedes готовит экологически чистый прототип AMG…
Родители Жанны Фриске назвали благотворительный фонд именем…
Медцентр автодрома «Сильверстоун» оснастят для борьбы с…
"Сегодня исполнилось бы 83 года": Филипп Киркоров почтил память матери…
Ученые: Продукты с клетчаткой снижают риск развития рака молочной…
"На меня смотрели, как на прокаженного": Влад Топалов пришел в церковь в маске и…
Ученые связали распространение вирусных заболеваний с влиянием…
«Побыть собой и общаться с детьми»: Анастасия Волочкова рассказала о позитивной стороне режима…
Автор хита PPAP выпустил новую версию песни из-за…
Ляйсан Утяшева на карантине продолжает демонстрировать фото в…
Автоэксперты рассказали, как мыть машину во время пандемии…
Светлана Мастеркова в костюме тучи шокировала жюри шоу…
Биохимики из Индии рассказали, как зарождалась жизнь на…
Ксения Собчак: "Принятые решения вообще никак не поддерживать малый и средний бизнес приведут нас к…
Психолог Андрей Зберовский объяснил причину необычного поведения знаменитостей во время…
В Калужской области с храма ветром сорвало…
Первый Realme TV выйдет с 43-дюймовым…
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике…
Евгений Плющенко во время тренировки чуть не разбил…
Психолог рассказала о дыхательных практиках против…
Беременная Александра Черно об Иосифе Оганесяне: «Мой муж - это…
АвтоВАЗ начал производство внедорожного пикапа Lada…
Елена Малышева назвала правила безопасного похода в магазин во время…
Олег Дмитриев: «Лев Лещенко не ушел на карантин из-за…
На рынке России появился пикап на базе BMW…
Роза Сябитова: "Карантин - это время огромных возможностей, которое нужно использовать для себя и своего…
Ученые доказали возможность заражения коронавирусом при…
Просмотреть все новости