



Милан Стеванцевич, являющийся создателем гелиоцентричной концепции, раскрыл отношение между УФ-излучением и внезапным ростом заболеваемости опасными инфекциями. Специалисты NASA не винят Солнце в пандемии COVID-19, поскольку в момент распространения недуга активность была слабой.В 2009 году излучение ультрафиолетовых лучей по концентрации составило восемь единиц. Влияние Солнца спровоцировало рост заболеваемости H1N1. При ослаблении воздействия светила атмосфера «прошла природную дезинфекцию» и эпидемия стала сходить на нет. В Северном полушарии наблюдалась противоположная ситуация.Ученый призвал учитывать рентген-излучение, которое тоже при воздействии на атмосферу способно осуществлять дезинфекцию. Между периодами активности звезды, которые приходятся на зиму, концентрация ультрафиолета падает, вызывая вспышки вирусных заболеваний.