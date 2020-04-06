"На меня смотрели, как на прокаженного": Влад Топалов пришел в церковь в маске и перчатках

Влад Топалов опубликовал фотографию, сделанную в автомобиле. В комментарии певец рассказал, что недавно посетил церковь, чтобы исповедаться. Знаменитость возмутился, ведь в храме он не увидел ни одного человека в маске или перчатках. Сам исполнитель надел все необходимые средства защиты от опасного вируса, поэтому на него смотрели, как на прокаженного. Влад Топалов удивился, что иконы протирают обычной тряпкой без всяких средств дезинфекции. Также певец рассказал, что к нему подошла женщина и сообщила, что нет вируса, а это всё заговор правительств.Влад Топалов считает такое безответственное поведение людей настоящей трагедией, поскольку они не только не заботятся о себе, но и о своих детях. В конце публикации исполнитель написал: "Русский народ, конечно, фантастический". Подписчики посоветовали певцу воздержаться от посещений церкви на время карантина.