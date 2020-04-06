Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала о 300-й операции на горле

«У меня сменился анестезиолог, поэтому восстановление прошло тяжелее – лежала на диване с шумом в ушах и головокружением около двух дней. Есть и говорить совсем не хочется. Сын пытался порезать нам на двоих огромный апельсин, но я забрала его и начала орудовать ножом сама – сил хватило на половину фрукта. Знаете, это очень страшно, когда простые, повседневные действия даются с трудом», - рассказала Кузнецова.





Врачи выявили у Кузнецовой врожденную опухоль горла. Каждые три месяца экстрасенс ложится на операцию стоимостью в 500 тыс. рублей. Раньше знаменитость обращалась к российским хирургам, но потом поняла, что немецкие специалисты лучше справляются с проблемой.Как передает портал woman.ru, участница «Битвы» чувствует себя намного лучше. Знаменитость взяла себя в руки и начала восстанавливаться.