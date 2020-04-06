Родители Жанны Фриске назвали благотворительный фонд именем певицы
Родители Жанны Фриске и 51-летний продюсер Алексей Холопцев больше месяца назад создали и официально зарегистрировали новый благотворительный фонд. Учредители назвали его именем известной на всю страну исполнительницы, скончавшейся от рака мозга.
Фонд «Жанна Фриске – я рядом!» планирует собирать средства на полезные дела и помощь сиротам. Учредителям придется не просто, поскольку их репутация подпорчена из-за споров с представителями «Русфонда», выделившего деньги на лечение артистки. Часть неизрасходованной суммы так и не была возвращена благотворителям.
Ранее родители знаменитости рассказали, что не станут превращать квартиру дочери в музей. Пять лет помещение пустует, но близкие не хотят в нем ничего менять.
Фонд «Жанна Фриске – я рядом!» планирует собирать средства на полезные дела и помощь сиротам. Учредителям придется не просто, поскольку их репутация подпорчена из-за споров с представителями «Русфонда», выделившего деньги на лечение артистки. Часть неизрасходованной суммы так и не была возвращена благотворителям.
Ранее родители знаменитости рассказали, что не станут превращать квартиру дочери в музей. Пять лет помещение пустует, но близкие не хотят в нем ничего менять.