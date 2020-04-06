В Калужской области с храма ветром сорвало купол
5 апреля сильный ветер сорвал купол с храма в Калужской области. О происшествии в соцсетях рассказали жители села Высокиничи Жуковского района.
Свидетели не описали подробности инцидента. Предполагается, что купола лишился храм святого князя Александра Невского. Причиной стал усилившийся ветер, о котором в преддверии происшествия предупреждали сотрудники МЧС.
Свидетели не описали подробности инцидента. Предполагается, что купола лишился храм святого князя Александра Невского. Причиной стал усилившийся ветер, о котором в преддверии происшествия предупреждали сотрудники МЧС.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:38