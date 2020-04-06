Ксения Собчак: "Принятые решения вообще никак не поддерживать малый и средний бизнес приведут нас к катастрофе"
Ксения Собчак сообщила в Instagram, что принятые решения вообще никак не поддерживать малый и средний бизнес приведут государство к катастрофе. Также она заявила, что самую активную часть общества просто уничтожат такими поступками.
Ксения Собчак опубликовала картинку с надписью "Выживут только бюджетники". В комментарии известная телеведущая написала, что правительство не позаботилось о тех людях, которые открыли семейную булочную, ателье или салон красоты. Журналистка возмущена, ведь ни в одной стране, кроме России, предпринимателям не сказали: "Платите месяц людям зарплату, а весь ваш бизнес работать не будет". Ксения Собчак отметила, что после карантина бизнес еще долго будет восстанавливаться.
Также знаменитость заявила, что сейчас есть 2 проблемы. Первая - это вирус, который помог понять, что врачам необходимо поднять заработную плату. Вторая - это все остальное. Ксения Собчак считает, что необходимо взять деньги из резерва и раздать их пенсионерам, студентам, детям и людям, оставшимся без работы. В конце журналистка отметила, что нужно отменить налоги на год.
Ксения Собчак опубликовала картинку с надписью "Выживут только бюджетники". В комментарии известная телеведущая написала, что правительство не позаботилось о тех людях, которые открыли семейную булочную, ателье или салон красоты. Журналистка возмущена, ведь ни в одной стране, кроме России, предпринимателям не сказали: "Платите месяц людям зарплату, а весь ваш бизнес работать не будет". Ксения Собчак отметила, что после карантина бизнес еще долго будет восстанавливаться.
Также знаменитость заявила, что сейчас есть 2 проблемы. Первая - это вирус, который помог понять, что врачам необходимо поднять заработную плату. Вторая - это все остальное. Ксения Собчак считает, что необходимо взять деньги из резерва и раздать их пенсионерам, студентам, детям и людям, оставшимся без работы. В конце журналистка отметила, что нужно отменить налоги на год.