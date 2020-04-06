Психолог рассказала о дыхательных практиках против коронавируса

«В уме кроются сокровища, вся жизненная энергия. Каждый из нас выбирает свой конец. Чтобы укрепить иммунитет и избавиться от панических атак, нужно расслабиться, включить успокаивающую музыку, выпустить тело из-под контроля, попросить у себя прощение и поблагодарить Вселенную», - цитирует «Слово и Дело» психолог.





Тумадин считает, что все во Вселенной подчиняется физическим законам, химическим реакциям на клеточном уровне, круговороту энергии. Человек во время «решения» уравнений сам вводит координаты и меняет свою судьбу. Чтобы стать здоровее, нужно найти силу в вере.Если человек верит, что является частью Вселенной, дарующей ему энергию, должен заботиться о каждой части, каждом мгновении, задумываться о том, как происходит вдох и выдох. В этот момент каждый получит антивирус для вируса, находившегося в прошлом дыхании, то есть обретет защиту.