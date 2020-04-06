Евгений Плющенко во время тренировки чуть не разбил люстру

Евгений Плющенко показал своим поклонникам, как проходит его карантин с семьёй. Он продолжает тренироваться даже в домашних условиях. Компанию ему составляет супруга Яна Рудковская и 7-летний сын Александр. А недавно на тренировке произошел забавный случай, которым фигурист и поделился с поклонниками.Евгений Плющенко начал исполнять балетные па с фитнес-мячом, вес которого 5 кг. Он кружился под музыку и в один момент подкинул спортивный снаряд в верх. Судя по всему, олимпийский чемпион по фигурному катанию не рассчитал высоту броска и попал в люстру на потолке. Несмотря на инцидент, Плющенко не растерялся, а благополучно закончил тренировочный элемент, успев поймать и мяч и отколовшуюся внушительную часть люстры. При этом он также отметил, что обладает отменной реакцией. Позже на видео он сообщил, что люстра серьёзно не пострадала, а кусок осветительного прибора можно приклеить обратно.