АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Евгений Плющенко во время тренировки чуть не разбил люстру

Евгений Плющенко на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором можно увидеть, как олимпийский чемпион по фигурному катанию, подбрасывая мяч весом 5 кг, попал по люстре. От осветительного прибора откололась часть, но спортсмен успел её поймать.

Евгений Плющенко показал своим поклонникам, как проходит его карантин с семьёй. Он продолжает тренироваться даже в домашних условиях. Компанию ему составляет супруга Яна Рудковская и 7-летний сын Александр. А недавно на тренировке произошел забавный случай, которым фигурист и поделился с поклонниками.

Евгений Плющенко начал исполнять балетные па с фитнес-мячом, вес которого 5 кг. Он кружился под музыку и в один момент подкинул спортивный снаряд в верх. Судя по всему, олимпийский чемпион по фигурному катанию не рассчитал высоту броска и попал в люстру на потолке. Несмотря на инцидент, Плющенко не растерялся, а благополучно закончил тренировочный элемент, успев поймать и мяч и отколовшуюся внушительную часть люстры. При этом он также отметил, что обладает отменной реакцией. Позже на видео он сообщил, что люстра серьёзно не пострадала, а кусок осветительного прибора можно приклеить обратно.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Биохимики из Индии рассказали, как зарождалась жизнь на…
Ксения Собчак: "Принятые решения вообще никак не поддерживать малый и средний бизнес приведут нас к…
Психолог Андрей Зберовский объяснил причину необычного поведения знаменитостей во время…
В Калужской области с храма ветром сорвало…
Первый Realme TV выйдет с 43-дюймовым…
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике…
Евгений Плющенко во время тренировки чуть не разбил…
Психолог рассказала о дыхательных практиках против…
Беременная Александра Черно об Иосифе Оганесяне: «Мой муж - это…
АвтоВАЗ начал производство внедорожного пикапа Lada…
Елена Малышева назвала правила безопасного похода в магазин во время…
Олег Дмитриев: «Лев Лещенко не ушел на карантин из-за…
На рынке России появился пикап на базе BMW…
Роза Сябитова: "Карантин - это время огромных возможностей, которое нужно использовать для себя и своего…
Ученые доказали возможность заражения коронавирусом при…
«За сотни лет мало что поменялось»: Саймон Марданшин посвятил танец памяти свободе и правам человека в…
Глава РФПИ спрогнозировал скорое заключение сделки…
За сутки выявлено 954 новых случая: Последние новости о пандемии коронавируса в…
"В поисках уже третью неделю": Беременная супруга Андрея Черкасова не может найти подходящий роддом в…
Ученые: Стресс нарушает способность планировать все…
Илана Юрьева сожалеет об уходе Юлии Михалковой из «Уральских…
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
Игоря Николаева выписывают из медицинского центра в…
Регина Тодоренко о карантине: "Дети счастливы, ведь родители теперь…
Ученый Эндрю Гликсон предсказывает Земле непригодность для…
В Иркутске умер первый пациент с…
Киркоров: «Любовь - это прорва, в которую сливаются все…
Mail.ru Group выпустила обновленный мессенджер…
Просмотреть все новости