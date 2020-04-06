Беременная Александра Черно об Иосифе Оганесяне: «Мой муж - это мечта»

Александра Черно опубликовала шуточную картинку, на которой беременная женщина плачет из-за комара. В комментарии участница «Дом-2» написала, что она замужем за лучшим мужчиной. У нее с Иосифом Оганесяном было много ссор и недопониманий, но сейчас всё прекрасно. Александра Черно отметила, что зрители не увидят в эфире, насколько муж заботливый и с каким трепетом относится к ней. Если беременная участница «Дом-2» устала, Иосиф Оганесян делает ей массаж, целует и веселит ее. Также Александра Черно написала: «Мой муж - это мечта».Звезда «Дом-2» считает возлюбленного очень трепетным и уверена, что он никогда не поставит друга в неудобное положение, всегда будет за него «горой». При этом Александра Черно сожалеет, что Иосиф Оганесян из-за своей доброты не может относится к людям так, как они относятся к нему. Подписчики возмутились, что на экране они видят участника «Дом-2» только с плохой стороны и попросили, чтобы беременная участница шоу разобралась с этим вопросом.