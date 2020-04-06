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«Побыть собой и общаться с детьми»: Анастасия Волочкова рассказала о позитивной стороне режима самоизоляции

Анастасия Волочкова недавно поделилась мыслями по поводу режима самоизоляции. Балерина рассказала о позитивной стороне карантина, который позволяет «побыть собой и общаться с детьми».

Авторская колонка Анастасии Волочковой в одном российском издании недавно пополнилась размышлениями танцовщицы о правильном восприятии самоизоляции. Балерина считает, что крайне важно сохранять спокойствие и найти любимое дело, «будучи запертым в четырех стенах». По словам артистки, карантинные меры не вызывают у нее страха, ведь она находит утешение в собственных детях, занятиях спортом и упражнениями на балетном станке.

В то же время Волочкова рекомендует занять себя чтением, а не «бездумным просмотром телевизора и интернета». Самоизоляция также позволяет трезво обдумать планы на будущее и способы их реализации. В качестве примера балерина привела проект, над которым думала долгое время: это будет онлайн-трансляция спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», которая отвлечет внимание поклонников от пандемии. Наконец, танцовщица советует позвонить родственникам и друзьям, а также восстановить отношения с близкими.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:37

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