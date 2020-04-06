Ляйсан Утяшева на карантине продолжает демонстрировать фото в купальнике

«Плохой сон ведет к снижению качества жизни, повышению нервозности, рассеянности, агрессивности», - написала супруга Павла Воли.

На представленном кадре Утяшева, облаченная в слитный купальник черного цвета, растянулась на песчаном пляже. В комментарии к посту, 34-летняя спортсменка написала, что ключевым фактором для сохранения здоровья является полноценный сон.Фолловеры согласились, что полноценный отдых является ключом к крепкому иммунитету. Многие написали, что, несмотря на рождение детей, спортсменке удалось сохранить стройное и красивое тело.