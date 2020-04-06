АвтоВАЗ начал производство внедорожного пикапа Lada 4×4





Новый Lada 4×4 построили на основе пикапа ВИС-23461, который отличается от предыдущих представителей линейки наличием бортовой платформы и покрышек низкого давления. Обновленная версия машины используется для езды в экстремальных условиях, ведь для крупных колес инженеры решили срезать крылья этого транспортного средства. Стоит отметить, что хотя модель не способна преодолевать водоемы, но она может продвигаться по топи и мокрому снегу.На обычный пикап вмонтировали колеса низкого давления масштабом 49х23, 5х21LT (1220x570-533) и редукторы на бортах. Также спецверсия позаимствовала блокировку дифференциала и мосты у Бронто 21214. Все же, под капотом находится традиционный 1,7-литровый двигатель мощностью в 82 л. с., который дополняется с "механикой" на 5 ступеней. Остальные характеристики и стоимость автомобиля пока не раскрываются.