Елена Малышева назвала правила безопасного похода в магазин во время коронавируса
Елена Малышева назвала основные правила защиты от коронавируса при походе в магазин. Соответствующий пост теледоктор разместила в микроблоге Instagram.
Малышева рекомендует начинать шопинг с надевания перчаток. На втором этапе стоит протереть тележку спиртовыми салфетками или дезинфицирующим средством. Вирус может разлетаться на расстояние до метра, поэтому нужно сохранять дистанцию. Для защиты лучше не иметь дело с наличными и использовать бесконтактные системы оплаты.
Ведущая передачи «Здорово жить!» советует обрабатывать покупки салфетками, а овощи и фрукты хорошо промывать проточной горячей водой. Магазинные пакеты стоит выбросить. При нажатии кнопок домофона нужно задействовать косточку пальца. Разобрав все продукты, нужно помыть и протереть руки спиртосодержащим средством, передает NewInform.
Малышева рекомендует начинать шопинг с надевания перчаток. На втором этапе стоит протереть тележку спиртовыми салфетками или дезинфицирующим средством. Вирус может разлетаться на расстояние до метра, поэтому нужно сохранять дистанцию. Для защиты лучше не иметь дело с наличными и использовать бесконтактные системы оплаты.
Ведущая передачи «Здорово жить!» советует обрабатывать покупки салфетками, а овощи и фрукты хорошо промывать проточной горячей водой. Магазинные пакеты стоит выбросить. При нажатии кнопок домофона нужно задействовать косточку пальца. Разобрав все продукты, нужно помыть и протереть руки спиртосодержащим средством, передает NewInform.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:53