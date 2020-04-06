Светлана Мастеркова в костюме тучи шокировала жюри шоу «Маска»
Светлана Мастеркова, вышедшая на сцену в костюме тучи, шокировала весь состав жюри новой передачи «Маска», дебютировавшей на ТВ 1 марта. Приглашенным звездам не удалось рассекретить олимпийскую чемпионку по легкой атлетике.
Мастеркова подготовила для шоу песню «Quizas, quizas, quizas», принадлежащую Нэту Кингу Коулу. Члены жюри посчитали, что за образом тучи скрывается Анна Семенович, Татьяна Навка, Вера Брежнева, Наргиз, Ольга Орлова и даже Эвелина Бледанс. Киркоров поставил на Закирову и проиграл пари. Теперь артист должен купить Гарику Мартиросяну, Валерии, Регине Тодоренко и Тимуру Родригезу по одной вещи в ЦУМе.
Приглашенные артисты похвалили Мастеркову за прекрасное пение. Сама спортсменка призналась, что своим успехом обязана преподавателям, научившим ее петь по эмоциям, а не по нотам.
Мастеркова подготовила для шоу песню «Quizas, quizas, quizas», принадлежащую Нэту Кингу Коулу. Члены жюри посчитали, что за образом тучи скрывается Анна Семенович, Татьяна Навка, Вера Брежнева, Наргиз, Ольга Орлова и даже Эвелина Бледанс. Киркоров поставил на Закирову и проиграл пари. Теперь артист должен купить Гарику Мартиросяну, Валерии, Регине Тодоренко и Тимуру Родригезу по одной вещи в ЦУМе.
Приглашенные артисты похвалили Мастеркову за прекрасное пение. Сама спортсменка призналась, что своим успехом обязана преподавателям, научившим ее петь по эмоциям, а не по нотам.