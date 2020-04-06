АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Светлана Мастеркова в костюме тучи шокировала жюри шоу «Маска»

Светлана Мастеркова, вышедшая на сцену в костюме тучи, шокировала весь состав жюри новой передачи «Маска», дебютировавшей на ТВ 1 марта. Приглашенным звездам не удалось рассекретить олимпийскую чемпионку по легкой атлетике.
Светлана Мастеркова в костюме тучи шокировала жюри шоу «Маска»

Мастеркова подготовила для шоу песню «Quizas, quizas, quizas», принадлежащую Нэту Кингу Коулу. Члены жюри посчитали, что за образом тучи скрывается Анна Семенович, Татьяна Навка, Вера Брежнева, Наргиз, Ольга Орлова и даже Эвелина Бледанс. Киркоров поставил на Закирову и проиграл пари. Теперь артист должен купить Гарику Мартиросяну, Валерии, Регине Тодоренко и Тимуру Родригезу по одной вещи в ЦУМе.

Приглашенные артисты похвалили Мастеркову за прекрасное пение. Сама спортсменка призналась, что своим успехом обязана преподавателям, научившим ее петь по эмоциям, а не по нотам.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Биохимики из Индии рассказали, как зарождалась жизнь на…
Ксения Собчак: "Принятые решения вообще никак не поддерживать малый и средний бизнес приведут нас к…
Психолог Андрей Зберовский объяснил причину необычного поведения знаменитостей во время…
В Калужской области с храма ветром сорвало…
Первый Realme TV выйдет с 43-дюймовым…
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике…
Евгений Плющенко во время тренировки чуть не разбил…
Психолог рассказала о дыхательных практиках против…
Беременная Александра Черно об Иосифе Оганесяне: «Мой муж - это…
АвтоВАЗ начал производство внедорожного пикапа Lada…
Елена Малышева назвала правила безопасного похода в магазин во время…
Олег Дмитриев: «Лев Лещенко не ушел на карантин из-за…
На рынке России появился пикап на базе BMW…
Роза Сябитова: "Карантин - это время огромных возможностей, которое нужно использовать для себя и своего…
Ученые доказали возможность заражения коронавирусом при…
«За сотни лет мало что поменялось»: Саймон Марданшин посвятил танец памяти свободе и правам человека в…
Глава РФПИ спрогнозировал скорое заключение сделки…
За сутки выявлено 954 новых случая: Последние новости о пандемии коронавируса в…
"В поисках уже третью неделю": Беременная супруга Андрея Черкасова не может найти подходящий роддом в…
Ученые: Стресс нарушает способность планировать все…
Илана Юрьева сожалеет об уходе Юлии Михалковой из «Уральских…
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
Игоря Николаева выписывают из медицинского центра в…
Регина Тодоренко о карантине: "Дети счастливы, ведь родители теперь…
Ученый Эндрю Гликсон предсказывает Земле непригодность для…
В Иркутске умер первый пациент с…
Киркоров: «Любовь - это прорва, в которую сливаются все…
Mail.ru Group выпустила обновленный мессенджер…
Просмотреть все новости