Роза Сябитова: "Карантин - это время огромных возможностей, которое нужно использовать для себя и своего развития"

Роза Сябитова решила поговорить с подписчиками о карантине. Она разместила свою фотографию в блузке и юбке. В комментарии соведущая шоу "Давай поженимся" написала, что самоизоляция как цунами, накрыла сразу и с головой. При этом знаменитость отметила, что карантин - это время огромных возможностей, которое нужно обязательно использовать для себя и своего развития. Роза Сябитова призвала подписчиков принимать участие в онлайн-тренировках по фитнесу, прослушать бесплатные курсы от маркетологов и имиджмейкеров, а также от детских педагогов, которые помогут родителям организовать полезный досуг с ребенком.Роза Сябитова заявила, что с 13 апреля стартует онлайн-марафон, в котором она примет участие. Пользователи Сети поблагодарили телеведущую за советы. Некоторые предложили во время карантина смотреть комедии и читать книги. Также многие фанаты написали, что сейчас самое лучшее время, чтобы провести его с семьей.