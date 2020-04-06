Биохимики из Индии рассказали, как зарождалась жизнь на Земле





Биохимики провели эксперимент Миллера-Юри при других обстоятельствах с использованием наработок иных учёных, которые были получены в ХХ столетии. В первый раз исследования проводились в 1953 году. Тогда во время эксперимента специалисты применяли электрические разряды, имитировавшие разряды молнии. Первая версия гласит, возникновение жизни на Земле произошло благодаря природному электричеству, поскольку разряды попадали на поверхность планеты, что приводило к химическим реакциям.Эксперты из Индии полагают, что в исследовании, проведенном в середине ХХ столетия, произошла ошибка, поскольку 4 млрд лет назад в атмосфере Земли присутствовали туманы, препятствующие прохождению молний. Биохимики предпочли отказаться от применения электричества. Согласно утверждению учёных, жизнь на планете зародилась из-за вод Мирового океана. На тот момент они были очень тёплыми. По этой причине молекулы синильной кислоты, которые имелись в природе, при попадании в океан могли привести к зарождению жизни.