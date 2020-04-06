Олег Дмитриев: «Лев Лещенко не ушел на карантин из-за телевидения»

«Я знал, что эпидемия добралась до США, но не мог отказаться от поездки, так как все билеты были распроданы. Когда наша команда вернулась домой, была приглашена на несколько телевизионных передач. Ведущие знали о плохом самочувствие Лещенко, но все равно упрашивали его прийти», - цитирует концертного директора «КП».

Лещенко с супругой Ириной неделю вызывал врача в загородный дом в Подмосковье, но ни одна скорая так и не приехала, хотя во время телефонного разговора артист сообщал о приезде из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Когда певец ощутил боль в груди, сам поехал в Коммунарку. Тогда уже в дело вмешался областной Минздрав.Первый тест на коронавирус дал положительный результат, а последующие – отрицательные. Анализы Ирины Багудиной тоже не подтвердили наличие заболевания, хотя по рентгену супруге певца поставили двустороннюю пневмонию. Никто из контактировавших с артистом не заболел.