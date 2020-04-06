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Олег Дмитриев: «Лев Лещенко не ушел на карантин из-за телевидения»

Директор Олег Дмитриев рассказал, что Лев Лещенко после гастролей по Канаде и США не ушел на карантин из-за телевидения. Певец заметил первые симптомы коронавируса после возвращения в Россию.
Олег Дмитриев: «Лев Лещенко не ушел на карантин из-за телевидения»

Лещенко с супругой Ириной неделю вызывал врача в загородный дом в Подмосковье, но ни одна скорая так и не приехала, хотя во время телефонного разговора артист сообщал о приезде из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Когда певец ощутил боль в груди, сам поехал в Коммунарку. Тогда уже в дело вмешался областной Минздрав.
«Я знал, что эпидемия добралась до США, но не мог отказаться от поездки, так как все билеты были распроданы. Когда наша команда вернулась домой, была приглашена на несколько телевизионных передач. Ведущие знали о плохом самочувствие Лещенко, но все равно упрашивали его прийти», - цитирует концертного директора «КП».

Первый тест на коронавирус дал положительный результат, а последующие – отрицательные. Анализы Ирины Багудиной тоже не подтвердили наличие заболевания, хотя по рентгену супруге певца поставили двустороннюю пневмонию. Никто из контактировавших с артистом не заболел.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:46

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