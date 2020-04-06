«За сотни лет мало что поменялось»: Саймон Марданшин посвятил танец памяти свободе и правам человека в РФ

Саймон Марданшин опубликовал шуточный танец, который исполнил ночью на улице. На кадрах он смешно машет руками и ногами в разные стороны. В комментарии экс-участник реалити-шоу «Дом-2» написал отрывок из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Также Саймон Марданшин отметил, что его танец посвящён памяти свободе и правам человека в Российской Федерации. В конце своего поста звезда «Дом-2» написал: «За сотни лет мало что поменялось, поэтому не парьтесь, просто танцуйте».Подписчики поблагодарили Саймона Марданшина за поднятое настроение и отметили, что сейчас очень важно оставаться позитивным. Многие согласились со словами бывшего участника «Дом-2» и написали, что Михаил Лермонтов является их любимым писателем. За час публикацию просмотрели более 5 000 пользователей Сети.