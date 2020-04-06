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За сутки выявлено 954 новых случая: Последние новости о пандемии коронавируса в России

В России коронавирусом заболели 6343 человека. За последние сутки, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, число зараженных выросло на 954.
За сутки выявлено 954 новых случая: Последние новости о пандемии коронавируса в России

Лидером по числу больных остается Москва – 4484 человека. Следом идут Подмосковье и Санкт-Петербург с 387 и 226 инфицированным гражданами. Врачам удалось вылечить 406 больных, но 47 россиян скончались.

Врач Сергей Петриков из НИИ Склифосовского рассказал, что при лечении больных с легкой формой COVID-19 назначаются только витамины, жаропонижающие и обильное питье. При развитии пневмонии используется протокол ВОЗ.

Российские ученые начали тестировать два препарата от коронавируса, ранее применявшихся для лечения аутовоспалительных заболеваний. Минздрав дал добро на исследование эффективности олокизумаба и RPH-104. Испытания проводятся на базе Боткинской больницы в Санкт-Петербурге, Коммунарки, НИИ Склифосовского.

Власти утвердили максимальный размер потребительских кредитов для оформления «каникул» - 250 тыс. рублей. Для займов на покупку автомобиля показатель составляет 600 тыс. рублей, для ипотеки – 1,5 млн рублей.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:02

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