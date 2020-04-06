На рынке России появился пикап на базе BMW 5-Series
В Курске выставили на продажу BMW 5-Series в кузове пикап, который смогли пройти сертификацию в НАМИ. Пока что это единственный автомобиль на рынке России, которые переделали из немецкой модели.
Представленный умельцами пикап на платформе BMW 5-Series смотриться гармонично, а все изменения в архитектуре автомобиля недавно зарегистрировали в ГИБДД. Автомеханикам удалось не только оптимально оформить стык кузова и кабины, но и установить элегантные накладки на бортах. Несмотря на подобие поделки к австралийским "ютам", практичность и грузоподъемность модели оставляет желать лучшего: ходовая часть и структура кузова не была укреплена должным образом.
Все же, стильный пикап способен перевозить определенный груз благодаря отделке платформы нержавейкой. Эксперты отметили, что двухдверный "ют" очень напоминает BMW 530 1999 года выпуска. Комплектация включает в себя 2,9-литровый дизельный мотор мощностью 184 л. с., который дополняется автоматической КПП и задним приводом. Приобрести уникальный автомобиль на курской площадке можно за 2,5 миллиона рублей.
Представленный умельцами пикап на платформе BMW 5-Series смотриться гармонично, а все изменения в архитектуре автомобиля недавно зарегистрировали в ГИБДД. Автомеханикам удалось не только оптимально оформить стык кузова и кабины, но и установить элегантные накладки на бортах. Несмотря на подобие поделки к австралийским "ютам", практичность и грузоподъемность модели оставляет желать лучшего: ходовая часть и структура кузова не была укреплена должным образом.
Все же, стильный пикап способен перевозить определенный груз благодаря отделке платформы нержавейкой. Эксперты отметили, что двухдверный "ют" очень напоминает BMW 530 1999 года выпуска. Комплектация включает в себя 2,9-литровый дизельный мотор мощностью 184 л. с., который дополняется автоматической КПП и задним приводом. Приобрести уникальный автомобиль на курской площадке можно за 2,5 миллиона рублей.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:39