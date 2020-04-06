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Глава РФПИ спрогнозировал скорое заключение сделки ОПЕК+

Кирилл Дмитриев, возглавляющий РФПИ, спрогнозировал скорое заключение сделки ОПЕК+. Заседание стран-участниц запланировано на 9 апреля.
Глава РФПИ спрогнозировал скорое заключение сделки ОПЕК+

Россия в сотрудничестве с партнером по сделке Саудовской Аравией прошла ряд трудностей, поэтому мечтает о сделке. Многие не верили в успех первого договора о сокращении добычи, но он оказался эффективным. Все участники рынка осознают серьезность момента и ждут подписания соглашения, которое принесет стабильность.
«Мы очень близки к решению проблемы. Думаю, процесс подписания ОПЕК+ намного ближе, чем думают многие. Мир находится на грани рецессии, а для стабилизации экономических процессов требуется стабилизация стоимости нефти», - пояснил Дмитриев.

Эксперт призывает США, Саудовскую Аравию и РФ сделать шаг на встречу друг другу ради стабильности в мире и предотвращения кризиса, который может стать самым мощным в истории.

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Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:10

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