Первый Realme TV выйдет с 43-дюймовым экраном
Компания Realme будет выпускать «умные» телевизоры. Первый из них, обладающий 43-дюймовым экраном, намерены представить в скором времени. Об этом сообщает инсайдер Mukul Sharma.
Бренд Realme стремительно захватил рынок смартфонов, на котором стал седьмым среди всех производителей мобильных устройств. Однако в компании решили не останавливаться на этом достижении и освоить рынок «умных» телевизоров, на котором составят конкуренцию Xiaomi и Redmi. По данным инсайдера Mukul Sharma, поставляющего информацию о новинках мобильных устройств и другой техники, «умный» телевизор бренда Realme уже сертифицирован индийским регулятором Bureau of Indian Standards (BIS). Первая модель Realme TV будет обладать 43-дюймовой диагональю.
Несомненно, первый «умный» телевизор от компании Realme можно будет купить по не дорогой стоимости. Презентацию новинки следует ожидать в ближайшее время.
Бренд Realme стремительно захватил рынок смартфонов, на котором стал седьмым среди всех производителей мобильных устройств. Однако в компании решили не останавливаться на этом достижении и освоить рынок «умных» телевизоров, на котором составят конкуренцию Xiaomi и Redmi. По данным инсайдера Mukul Sharma, поставляющего информацию о новинках мобильных устройств и другой техники, «умный» телевизор бренда Realme уже сертифицирован индийским регулятором Bureau of Indian Standards (BIS). Первая модель Realme TV будет обладать 43-дюймовой диагональю.
Несомненно, первый «умный» телевизор от компании Realme можно будет купить по не дорогой стоимости. Презентацию новинки следует ожидать в ближайшее время.
Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:30