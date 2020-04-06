Игоря Николаева выписывают из медицинского центра в Коммунарке





Игорь Николаев оказался госпитализированным 26 марта. Причиной послужила начавшаяся пневмония, а медики предположили, что артист заразился COVID-19. Николаев сдал анализы, они показали отрицательный результат, повторный текст также показал, что Николаев не заражён. У него диагностировали долевую пневмонию, по этой причине врачи около недели лечили его в медцентре в Коммунарке, а сегодня певца выпишут из больницы и отпустят домой.