Психолог Андрей Зберовский объяснил причину необычного поведения знаменитостей во время карантина

Психолог Андрей Зберовский сообщил, что режим самоизоляции является серьёзным испытанием для психологического состояния любого человека. Оказавшись наедине с самим собой, люди сбрасывают маски и проявляют своё истинное «Я». Медик утверждает, челленджи, устраиваемые знаменитостями, призваны заполнить пустое время, поскольку они создают видимость бурной деятельности. Поэтому звёзды придумывают разного рода вызовы, которые не имеют смысловой нагрузки, чтобы оставаться на связи с поклонниками и быть в центре внимания.По словам Андрея Зберовского, длительное пребывание на самоизоляции приведёт к тому, что люди, ориентированные на внешний мир, будут создавать ещё больше глупых шоу вокруг себя. В ближайшем будущем поклонникам предстоит увидеть своих кумиров в самых разных амплуа, которые могут даже повергнуть в шок. Наличие нецензурной лексики, шуток ниже пояса, гендерных переодеваний, татуировок, причёсок или тотального выбривания волос - не последнее, на что можно рассчитывать от звёзд шоу-бизнеса. Однако не стоит расстраиваться и терять веру в кумиров. К этому необходимо относиться со спокойствием и терпением, сообщает «Комсомольская правда».