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"В поисках уже третью неделю": Беременная супруга Андрея Черкасова не может найти подходящий роддом в Москве

Беременная супруга Андрея Черкасова Кристина не может найти подходящий роддом в Москве. Бывшая участница «Дом-2» сообщила своим подписчикам в Instagram, что она в поисках уже третью неделю, но безрезультатно.
"В поисках уже третью неделю": Беременная супруга Андрея Черкасова не может найти подходящий роддом в Москве

Кристина Черкасова опубликовала фотографию в шелковом платье. В комментарии она обратилась к своим подписчикам за помощью. Бывшая участница «Дом-2» попросила посоветовать ей роддом, врача и акушера, поскольку из-за карантина она не может найти подходящую клинику для родов. Беременная супруга Андрея Черкасова рассказала, что думала справиться сама, но уже почти три недели изучает цены, отзывы и характеристики. При этом она отметила, что из-за карантина в роддомах не проводятся дни открытых дверей и знакомство с врачами происходит только онлайн.

Кристина Черкасова сообщила, что у нее на примете есть клиника, но пока она не может знать, закроют ее или нет. Бывшая участница «Дом-2» отметила, что для нее очень важно прочитать мнение подписчиков о роддомах и врачах, и попросила все подробно ей рассказать. Также супруга Андрея Черкасова пообещала сообщить фанатам, в какой клинике она будет рожать.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:55

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