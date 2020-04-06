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Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
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Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего обучения

Эксперт Лиза Рейнхаймер дала 5 полезных советов по упрощению домашнего обучения. В последние недели многие страны перешли на дистанционные уроки для предотвращения распространения коронавируса.
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего обучения

Эксперты рекомендуют на первом этапе помочь детям структурировать учебный материал, составить график работы и отвести в нем время для перерыва. Начинать и заканчивать школьный день важно на позитиве. Поднять ребенку настроение может легкая задача. Ее решение даст ощущение готовности к освоению нового материала и ощущение, что человек может что-то сделать сам.

Ребенку нужно научиться самостоятельности. В процессе обучения он должен помечать непонятные моменты, чтобы попросить о помощи в отведенное родителями время, например, после обеда. Если ребенок, делая уроки, закрывается в своей комнате, не нужно мешать и нарушать личное пространство. Некоторым детям легче усвоить материал в тишине. Родителям нужно сделать так, чтобы школьники стали верить в свои способности. Для достижения цели не нужно отмечать неправильные ответы красной пастой, достаточно указать на них рукой.

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Общество / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:37

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