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Ученые доказали возможность заражения коронавирусом при разговоре

До недавнего времени вирусологи предполагали, что коронавирус может передаваться не только при чихании и кашле, но и разговоре. Теперь ученые доказали возможность заражения с помощью аэрозольных частиц.

Американские вирусологи из Калифорнийского университета и Школы медицины центра Маунт-Синай выяснили, что коронавирус передается от человека к человеку в ходе обычного разговора и даже при дыхании. Дело в том, что испускаемые больным частицы достаточно крупные, чтобы нести с собой инфекционные агенты. Ученые говорят, что особенная опасность возникает во время громкого разговора, который распространяет намного больше аэрозольных частиц.

Подобные результаты вызывают опасения у медиков, учитывая факт существования "суперраспространителей". Эти типы зараженных могут испускать до 6 тысяч болезнетворных частиц всего за 10 минут разговора. Поэтому эпидемиологи предупреждают, что лучшим способом профилактики COVID-19 все еще остается сохранение социальной дистанции. Рекомендуется находится в 1,5−2 метра от других людей, поскольку вирус не способен переноситься ветром на большие расстояния, сообщает Российская газета.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:25

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