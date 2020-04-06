В Иркутске умер первый пациент с коронавирусом
В Иркутске первым пациентом, умершим от коронавируса, стал 62-летний мужчина. Сведения предоставило областное правительство.
В Иркутской области к сегодняшнему утру, 6 апреля, COVID-19 подтвердили у 13 человек. Скончавшийся пациент получал лечение в инфекционной больнице. Какими сопутствующими заболеваниями страдал гражданин, неизвестно.
Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, в РФ уханьским коронавирусом болеют более 5,3 тыс. человек. В мире число зараженных превысило 1,3 млн. Число летальных исходов достигло 70 тыс.
Ранее американские врачи назвали примерную дату достижения коронавирусом пика. Власти сравнили предстоящие события с «Перл-Харбором».
В Иркутской области к сегодняшнему утру, 6 апреля, COVID-19 подтвердили у 13 человек. Скончавшийся пациент получал лечение в инфекционной больнице. Какими сопутствующими заболеваниями страдал гражданин, неизвестно.
Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, в РФ уханьским коронавирусом болеют более 5,3 тыс. человек. В мире число зараженных превысило 1,3 млн. Число летальных исходов достигло 70 тыс.
Ранее американские врачи назвали примерную дату достижения коронавирусом пика. Власти сравнили предстоящие события с «Перл-Харбором».
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:22