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Илана Юрьева сожалеет об уходе Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева сожалеет об уходе Юлии Михалковой из коллектива. Вместе с ней в группе из девушек осталась только Ксения Корнева.
Илана Юрьева сожалеет об уходе Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

Юрьева призналась, что иногда ребята шутят над участницами коллективами. Отношения в группе сложились демократичные, поэтому никто не обращает внимание, когда кто-то бегает в гримерке в трусах. С уходом Михалковой число женских номеров не изменилось, но без коллеги знаменитости скучно и не с кем обсудить моду.
«Ксюха не интересуется модными новинками, а с Юлией на тему моды можно было подискутировать. Что касается конкуренции, то ее между нами не было», - поделилась Юрьева.

Администраторы заботятся об «Уральских пельменях», составляя график так, чтобы ребята успели отдохнуть и поесть. Во время гастролей знаменитости избалованы вниманием, хорошей едой и имеют доступ к спиртному, но почти никто из группы не пьет. Из-за карантина следующие два месяца юмористы проведут дома, передает «СтарХит».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:45

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