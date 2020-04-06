Илана Юрьева сожалеет об уходе Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

«Ксюха не интересуется модными новинками, а с Юлией на тему моды можно было подискутировать. Что касается конкуренции, то ее между нами не было», - поделилась Юрьева.





Юрьева призналась, что иногда ребята шутят над участницами коллективами. Отношения в группе сложились демократичные, поэтому никто не обращает внимание, когда кто-то бегает в гримерке в трусах. С уходом Михалковой число женских номеров не изменилось, но без коллеги знаменитости скучно и не с кем обсудить моду.Администраторы заботятся об «Уральских пельменях», составляя график так, чтобы ребята успели отдохнуть и поесть. Во время гастролей знаменитости избалованы вниманием, хорошей едой и имеют доступ к спиртному, но почти никто из группы не пьет. Из-за карантина следующие два месяца юмористы проведут дома, передает «СтарХит».