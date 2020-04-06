Ученые: Стресс нарушает способность планировать все заранее





Стрессовые ситуации сказываются на некоторых базовых навыках людей. По словам ученых, стресс мешает разрабатывать информированные планы, а также мешает принятию решений, основанных на памяти. Как отметил психолог Энтони Вагнер, который является автором изданного материала, человек опирается на свою память не только для того, чтобы вернуть себя в прошлое, но и для проецирования в будущее. Поэтому из-за стресса нет возможности опираться на собственные когнитивные способности, что мешает быстрому и эффективному решению возникших проблем.Свои выводы ученые Стэнфордского университета сделали после проведения эксперимента, в котором они отслеживали активность мозга испытуемых с помощью МРТ.