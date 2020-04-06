АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Mail.ru Group выпустила обновленный мессенджер ICQ

В свое время ICQ был одним из первых и самых популярных прототипов мессенджера среди жителей стран СНГ. Компания Mail.ru Group недавно удивила пользователей Сети, выпустив обновленную систему обмена сообщениями.

Пресс-служба Mail.ru Group сообщает, что разработчики компании перезапустили мессенджер ICQ, который теперь доступен для бесплатной загрузки с приставкой New. Теперь программа будет ориентирована на групповое общение, которое дополняется возможностью расшифровки аудио-файлов в текст и функцией создания ботов. Обновленная программа также оснащена технологией Smart Reply, которая используются для быстрых ответов исходя из контекста сообщения.

С текущего момента в групповых звонках может принимать участие до 30 пользователей. С точки зрения безопасности, теперь юзеры могут устанавливать запреты на звонки и приглашения в группы. Номер телефона можно скрыть от незнакомцев, даже если они состоят в одной группе. Известно, что ICQ был создан израильскими программистами из фирмы Mirabilis в 1996 году, а с распространением интернета в России он стал самым популярным мессенджером. В 2010 году ICQ перешел в собственность Mail.ru Group, которая лишь недавно занялась его перезапуском.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«За сотни лет мало что поменялось»: Саймон Марданшин посвятил танец памяти свободе и правам человека в…
Глава РФПИ спрогнозировал скорое заключение сделки…
За сутки выявлено 954 новых случая: Последние новости о пандемии коронавируса в…
"В поисках уже третью неделю": Беременная супруга Андрея Черкасова не может найти подходящий роддом в…
Ученые: Стресс нарушает способность планировать все…
Илана Юрьева сожалеет об уходе Юлии Михалковой из «Уральских…
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
Игоря Николаева выписывают из медицинского центра в…
Регина Тодоренко о карантине: "Дети счастливы, ведь родители теперь…
Ученый Эндрю Гликсон предсказывает Земле непригодность для…
В Иркутске умер первый пациент с…
Киркоров: «Любовь - это прорва, в которую сливаются все…
Mail.ru Group выпустила обновленный мессенджер…
У Дмитрия Диброва обнаружили на лице странные…
Соловьев раскритиковал жалующихся на дефицит масок…
Беременная невеста Степана Меньщикова Ангелина Монах стала…
Российская подлодка «Северодвинск» установила рекорд по уничтожению наземных…
"Многие даже не замечали": Певица Слава вспомнила, как выступала со сломанной…
Блогеры сравнили характеристики первых смартфонов на iOS и…
Кайли Дженнер хочет иметь еще четверых…
РФПИ получил заказы на 2 млн тестов на COVID-19 от 40 компаний…
Наталья Штурм о своих профессиях: "Могу написать за вас книгу или учить…
Продажи купе-кроссовера Volkswagen Tayron X стартуют летом 2020…
Рэпер Гуф рассказал о местонахождении Джигана в реабилитационном…
Жители Башкирии смогут увидеть…
Муж Полины Гагариной показал наложенный на него карантином…
Врачи США предупредили о приближении…
Николай Басков: «На дне рождения Аллы Крутой Льву Лещенко было…
Просмотреть все новости