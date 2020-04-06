Mail.ru Group выпустила обновленный мессенджер ICQ





Пресс-служба Mail.ru Group сообщает, что разработчики компании перезапустили мессенджер ICQ, который теперь доступен для бесплатной загрузки с приставкой New. Теперь программа будет ориентирована на групповое общение, которое дополняется возможностью расшифровки аудио-файлов в текст и функцией создания ботов. Обновленная программа также оснащена технологией Smart Reply, которая используются для быстрых ответов исходя из контекста сообщения.С текущего момента в групповых звонках может принимать участие до 30 пользователей. С точки зрения безопасности, теперь юзеры могут устанавливать запреты на звонки и приглашения в группы. Номер телефона можно скрыть от незнакомцев, даже если они состоят в одной группе. Известно, что ICQ был создан израильскими программистами из фирмы Mirabilis в 1996 году, а с распространением интернета в России он стал самым популярным мессенджером. В 2010 году ICQ перешел в собственность Mail.ru Group, которая лишь недавно занялась его перезапуском.