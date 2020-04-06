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Блогеры сравнили характеристики первых смартфонов на iOS и Android

На веб-платформе YouTube появился видеоролик, в котором эксперты сравнили характеристики первых смартфонов на iOS и Android. Известно, что история "умных" устройств началась в 2007-2008 годах.

Самым первым смартфоном на платформе iOS в 2007 году стал iPhone 2G, за которым в 2008 году последовал HTC Dream, стоявший у истоков ОС Android. Хотя их размеры были похожи, дисплей устройства от Apple составлял 3,5 дюймов, тогда как у конкурента показатель достигал 3,2 дюйма. Эксперты говорили, что пока HTC Dream пытался совместить традиционную клавиатуру с сенсорным экраном, "яблочный" телефон решился на более кардинальные перемены с полноценным тач-скрином.

Основным минусом первого iPhone была невозможность замены аккумулятора в отличии от Android-модели. Также первый продукт от Apple обладал ограниченным функционалом, поскольку все рабочие иконки размещались на одном экране, дисплей не позволял менять обои, а кнопка Home просто позволяла переходить на рабочий стол. В то же время HTC Dream позволял менять иконки местами, использовать виджеты и даже имел фирменный магазин приложений Market.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:52

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