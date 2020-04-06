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Продажи купе-кроссовера Volkswagen Tayron X стартуют летом 2020 года

На данный момент компания Volkswagen занята тем, что готовит к дебюту новый купе-кроссовер под названием Tayron X. Стало известно, что продажи купеобразного авто стартуют летом 2020 года.
Продажи купе-кроссовера Volkswagen Tayron X стартуют летом 2020 года

Выпуск Volkswagen Tayron X планируют наладить в Поднебесной на совместном предприятии автобренда и FAW. Вседорожник, колесная база которого 2730 миллиметров, начнут массово производить в мае. SUV построили на базе модели Tayron, но автомобиль получил купеобразный силуэт кузова и оригинальные 19-дюймовые литые диски. Также купе-кроссовер разработчики оснастили аэродинамическим обвесом R-Line.

В подкапотном пространстве новинки установлен турбированный силовой агрегат на 2 литра, генерирующий 186 или 220 «лошадок». В паре с ним будет работать семидиапазонный «автомат» DSG7. Модель предложат с передним или фирменным полным приводом 4motion. Кросс-купе сможет похвастаться полным набором систем помощи водителю и безопасности. В салоне SUV установили камеру кругового видеообзора, цифровую приборную панель на 10,3 дюймов и панорамную крышу.

Стоимость нового Volkswagen Tayron X пока не объявлена производителем. Однако эксперты думают, что ценник на купеобразный кроссовер будет сопоставим со стандартной версией Tayron. Дилеры за модель в исполнении R-Line запрашивают от 2 213 000 рублей.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:35

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