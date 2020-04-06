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Врачи США предупредили о приближении «Перл-Харбора»

Врачи США предупредили общественность о пике заболеваемости коронавирусом на следующей неделе. Представители администрации Трампа назвали данное событие «Перл-Харбором».
Врачи США предупредили о приближении «Перл-Харбора»

«Следующая неделя будет сравнима с событиями 11 сентября или «Перл-Харбора». Пик заболеваемости и смертности достигнет рекорда. Думаю, для многих граждан США время станет самым тяжелым за всю жизнь», - рассказал хирург Джером М. Адамс.

Доктор Энтони С. Фаучи поддержал коллегу и призвал народ «пристегнуться» в преддверии шокирующего США события. Медикам не удалось взять ситуацию под контроль, поэтому перед затуханием COVID-19 обязательно достигнет пика.

Медики выразили свои прогнозы на фоне выступления губернаторов. Политики попросили у Вашингтона дополнительную финансовую помощь, передает NYT.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:13

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