В Москве девушка выжила после падения из окна девятого этажа
В Москве девушке посчастливилось выжить в результате падения из окна, расположенного на девятом этаже многоквартирного дома. Пострадавшая экстренно доставлена в медучреждение.
Экстренные службы прибыли на место инцидента после сообщения очевидцев в течение нескольких минут. Пострадавшая получила серьезные травмы, но, несмотря на это, выжила. Сейчас ее здоровьем занимаются врачи. Впереди пациентку ждет серьезный курс лечения и реабилитации.
Ранее в Ульяновске нетрезвый мужчин упал с балкона многоэтажки. Падение со второго этажа обернулось для гражданина ушибами.
Экстренные службы прибыли на место инцидента после сообщения очевидцев в течение нескольких минут. Пострадавшая получила серьезные травмы, но, несмотря на это, выжила. Сейчас ее здоровьем занимаются врачи. Впереди пациентку ждет серьезный курс лечения и реабилитации.
Ранее в Ульяновске нетрезвый мужчин упал с балкона многоэтажки. Падение со второго этажа обернулось для гражданина ушибами.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:01