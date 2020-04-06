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Британская разведка COBRA озвучила новую версию появления коронавируса

Британская разведывательная служба COBRA назвала новую версию появления коронавируса. Не исключено, что мир оказался в опасности из-за утечки в бактериологической лаборатории Уханя (Китай).

Китайский Институт вирусологии находится в 10 милях от рынка животных, с которого началось распространение COVID-19. Геном вируса похож на заболевание летучих мышей, но, возможно, ученые первыми заразились от них в процессе распыления крови.

В трех милях от рынка имеется Центр по борьбе с болезнями, в стенах которого ученые изучали процесс передачи коронавируса от летучих мышей другим видам. Посольство КНР не комментирует доводы британцев и называют подобные заявления отрицанием вклада страны в систему здравоохранения и помощь другим государствам, передает NationNews.

Ранее врачи выяснили, что на последней стадии коронавирус поражает все органы человека.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:50

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