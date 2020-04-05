Ольга Бузова нацарапала на своем люксовом автомобиле имя Давида Манукяна





Ольга Бузова и Давид Манукян, который выступает под сценическим именем DAVA, начали баттл в Stories, в котором на камеру выполняли задания друг друга. По указанию собственного возлюбленного певица порезала сумку от именитого бренда и даже поела из собачьей миски. Также она опубликовала “беременное” фото, а DAVA безвозвратно удалил свой аккаунт в Dota, которым пользовался около 10 лет. В итоге он дал Бузовой новое задание – нацарапать на своей машине его имя так, чтобы было четко видно. Ольга Бузова испортила свой премиум-кроссовер синего цвета маникюрными ножницами, а результат показала в Stories.Как известно, Ольга Бузова и Давид Манукян играли возлюбленных в клипе “Лайкер”, а после съемок проекта “Замуж за Бузову” певец признался ей в своих чувствах.