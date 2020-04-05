Медики назвали полезные для иммунитета и кишечника продукты в условиях пандемии COVID-19





Существуют диеты, способствующие подержанию здоровой флоры кишечника и активации работы защитных механизмов организма против бактерий и вирусов. Как сказали медики, в данной ситуации человек должен получать пробиотическую пищу. Несмотря на сомнительные данные о терапевтическом эффекте пробиотиков, самые сильные доказательства их положительного влияния связаны с применением этих препаратов для улучшения работы кишечника, а также стимулирования иммунной системы. Это особенно важно сейчас – при бушующей пандемии COVID-19. Наибольшее количество пробиотиков есть в таких продуктах: кефир, натуральный йогурт и домашние соленые огурцы.Также следует питаться некоторыми видами сыра, в том числе чеддером, моцареллой, пармезаном и гаудой. Существует 2 группы пробиотиков – сухие и жидкие. Кроме того, они могут быть лекарствами, пищей и добавками. В отношении последних двух не существует строгих норм или правил изготовления, обязанных к выполнению производителями.