АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики выяснили, как карантин может повлиять на менструальный цикл…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Медики назвали полезные для иммунитета и кишечника продукты в условиях пандемии COVID-19

Медики рассказали о полезных продуктах, необходимых для иммунитета и кишечника в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает издание ToDay News Ufa.
Медики назвали полезные для иммунитета и кишечника продукты в условиях пандемии COVID-19

Существуют диеты, способствующие подержанию здоровой флоры кишечника и активации работы защитных механизмов организма против бактерий и вирусов. Как сказали медики, в данной ситуации человек должен получать пробиотическую пищу. Несмотря на сомнительные данные о терапевтическом эффекте пробиотиков, самые сильные доказательства их положительного влияния связаны с применением этих препаратов для улучшения работы кишечника, а также стимулирования иммунной системы. Это особенно важно сейчас – при бушующей пандемии COVID-19. Наибольшее количество пробиотиков есть в таких продуктах: кефир, натуральный йогурт и домашние соленые огурцы.

Также следует питаться некоторыми видами сыра, в том числе чеддером, моцареллой, пармезаном и гаудой. Существует 2 группы пробиотиков – сухие и жидкие. Кроме того, они могут быть лекарствами, пищей и добавками. В отношении последних двух не существует строгих норм или правил изготовления, обязанных к выполнению производителями.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники не узнали «помолодевшую» на карантине Полину…
При сравнении Kirin 820 5G и Snapdragon 765G выиграл чип…
Ольга Бузова нацарапала на своем люксовом автомобиле имя Давида…
Медики назвали полезные для иммунитета и кишечника продукты в условиях пандемии…
Студент смог запустить Windows 10 на системе с 192 Мб…
Врач-иммунолог Алина Альшевская сообщила о риске заразиться коронавирусом от…
Марина Федункив похудела к пляжному сезону во время…
Apple хочет купить занимающуюся трансляциями мероприятий в виртуальной реальности компанию…
Божена Рынска сравнила свою рожденную суррогатной матерью дочь с другими…
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о российской тест-системе на…
"Он был прекрасным и верным мужем": Вдова Станислава Говорухина Галина рассказала о «любовницах»…
Ученые придумали способ использования вирусов при лечении…
Игорь Крутой оценил откровенное пляжное фото падчерицы…
На тестах замечен новый гибридный кроссовер Volkswagen Tiguan…
Татьяна Навка показала архивный сюжет с Анастасией Заворотнюк в…
Китайские медики определили, сколько людей способен заразить один носитель вируса…
Дочь Татьяны Навки Александра Жулина разрешила матери опубликовать ролик с ее исполнением песни…
Флагманский смартфон 2019 года Honor 20 в России стал дешевле 20 000…
Меган Маркл расстроена из-за запрета запрета на социальное общение и отсутствие возможности видеться с…
Радиационный фон в очаге лесного пожара под Чернобылем значительно превысил…
Агата Муцениеце призналась Рите Дакоте, что начала выпивать после расставания с Павлом…
Гидрометцентр: Москвичей в воскресенье вечером ждет…
Алена Водонаева: Коронавирус не является «вирусом…
Субмарины «Щука-Б» оснастят новыми крылатыми ракетами…
Группа «Сплин» посвятила новую песню Гарри…
Актер из сериала “Сверхъестественное” Логан Уильямс умер в возрасте 16…
Американские ученые разрабатывают аппарат искусственной вентиляции легких, который можно будет собрать…
Блогер Егор Андрюшин раскритиковал салон красоты Ксении…
Просмотреть все новости