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При сравнении Kirin 820 5G и Snapdragon 765G выиграл чип Huawei

Разработчики Huawei в конце месяца презентовали однокристальную систему Kirin 820, поддерживающую 5G. При сравнении экспертами новинки и чипсета Snapdragon 765G первый показал явные преимущества, в первую очередь по показателям производительности.
При сравнении Kirin 820 5G и Snapdragon 765G выиграл чип Huawei

Kirin 820 5G был положен в основу смартфона Honor 30S. Если сравнивать новинку от компании Huawei с популярным чипом Snapdragon 765G, то у нее на два ядра больше. Кроме этого, специалисты Geekbench и AnTuTu провели тесты, которые показали явное превосходство Kirin 820. Также Snapdragon 765G не может похвастаться такими же показателями, как графическая часть у разработки китайской компании.

Если говорить о подключениях, то оба чипсета поддерживают технологию 5G с архитектурами NSA и SA. Чип Snapdragon 765G имеет индийскую систему позиционирования NavIC, а новый процессор нет. Эксперты сделали вывод, что разработка компании Huawei является одной из самых мощных, которую когда-либо удавалось создать китайскому бренду.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:42

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