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Врач-иммунолог Алина Альшевская сообщила о риске заразиться коронавирусом от смартфона

Иммунолог Алина Альшевская рассказала о риске заразиться коронавирусом нового типа от смартфона. Соответствующий комментарий прозвучал от врача в разговоре с журналистами издания Слово и Дело.
Врач-иммунолог Алина Альшевская сообщила о риске заразиться коронавирусом от смартфона

Сейчас жители многих стран соблюдают меры по нераспространению COVID-19 – часто моют руки, избегают общения с другими гражданами и носят на улице медицинские маски. Врач Алина Альшевская напомнила россиянам, что, согласно сведениям ВОЗ, в основном коронавирус передается при контакте человека с человеком. По словам специалиста, инфекция находится в самых малых каплях жидкости, выделяемой больным при чихании или кашле. Затем эти капли способны попадать на руки человека и предметы, которые его окружают.

Если смартфон не передается от владельца к другим лицам, то наличие на нем заразных частиц целенаправленно зависит от чистоты рук хозяина гаджета. По этой причине важно соблюдать их гигиену. Иммунолог рекомендует гражданам дезинфицировать свои телефоны после посещения общественных мест и не забывать о других частях тела, соприкасавшихся с девайсом.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:14

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