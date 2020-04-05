АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики выяснили, как карантин может повлиять на менструальный цикл…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Марина Федункив похудела к пляжному сезону во время самоизоляции

Марина Федункив кардинально похудела во время самоизоляции. Почитатели таланта актрисы предположили, что юмористка решила избавиться от лишних килограммов к пляжному сезону.

Марина Федункив похудела к пляжному сезону во время самоизоляции

Представительница комедийной части шоу-бизнеса разместила ролик в социальной сети Instagram, где она танцует перед камерой. Подписчики знаменитости заметили значительные перемены во внешности Марины Федункив. Худые руки, стройные ноги и подтянутый живот указывают на то, что актриса серьезно отнеслась к похудению во время карантина, пересмотрев диету и усилив физические нагрузки.

Фанаты звезды шоу Comedy Woman восхитились стройной фигурой кумира. Под видеороликом Марины Федункив пользователи оставили комплименты в адрес актрисы, которая не устает удивлять общественность своей активностью и креативом.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач-иммунолог Алина Альшевская сообщила о риске заразиться коронавирусом от…
Марина Федункив похудела к пляжному сезону во время…
Apple хочет купить занимающуюся трансляциями мероприятий в виртуальной реальности компанию…
Божена Рынска сравнила свою рожденную суррогатной матерью дочь с другими…
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о российской тест-системе на…
"Он был прекрасным и верным мужем": Вдова Станислава Говорухина Галина рассказала о «любовницах»…
Ученые придумали способ использования вирусов при лечении…
Игорь Крутой оценил откровенное пляжное фото падчерицы…
На тестах замечен новый гибридный кроссовер Volkswagen Tiguan…
Татьяна Навка показала архивный сюжет с Анастасией Заворотнюк в…
Китайские медики определили, сколько людей способен заразить один носитель вируса…
Дочь Татьяны Навки Александра Жулина разрешила матери опубликовать ролик с ее исполнением песни…
Флагманский смартфон 2019 года Honor 20 в России стал дешевле 20 000…
Меган Маркл расстроена из-за запрета запрета на социальное общение и отсутствие возможности видеться с…
Радиационный фон в очаге лесного пожара под Чернобылем значительно превысил…
Агата Муцениеце призналась Рите Дакоте, что начала выпивать после расставания с Павлом…
Гидрометцентр: Москвичей в воскресенье вечером ждет…
Алена Водонаева: Коронавирус не является «вирусом…
Субмарины «Щука-Б» оснастят новыми крылатыми ракетами…
Группа «Сплин» посвятила новую песню Гарри…
Актер из сериала “Сверхъестественное” Логан Уильямс умер в возрасте 16…
Американские ученые разрабатывают аппарат искусственной вентиляции легких, который можно будет собрать…
Блогер Егор Андрюшин раскритиковал салон красоты Ксении…
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о “войне” за здоровье…
Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук повеселила поклонников в костюме…
В Сети обнародовали первые скриншоты iOS 14 с динамическими…
«Закрой и молись давай!»: Лариса Гузеева запретила супругу трогать…
Индийский психиатр дал рекомендации по сохранению психического здоровья в период…
Просмотреть все новости