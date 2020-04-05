Марина Федункив похудела к пляжному сезону во время самоизоляции

Представительница комедийной части шоу-бизнеса разместила ролик в социальной сети Instagram, где она танцует перед камерой. Подписчики знаменитости заметили значительные перемены во внешности Марины Федункив. Худые руки, стройные ноги и подтянутый живот указывают на то, что актриса серьезно отнеслась к похудению во время карантина, пересмотрев диету и усилив физические нагрузки.Фанаты звезды шоу Comedy Woman восхитились стройной фигурой кумира. Под видеороликом Марины Федункив пользователи оставили комплименты в адрес актрисы, которая не устает удивлять общественность своей активностью и креативом.