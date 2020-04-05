"Он был прекрасным и верным мужем": Вдова Станислава Говорухина Галина рассказала о «любовницах» супруга





Станислав Говорухин умер два года назад. Еще при жизни режиссера начали распространяться слухи о его романах, а после смерти так называемые «любовницы» стали спекулировать его именем. Галина Говорухина отмечает, что у них с мужем был счастливый брак. Она никогда не сомневалась в искренности и преданности возлюбленного, поэтому не верит ни одной из этих женщин. 72-летняя вдова режиссера призналась, что если бы ей пришлось испытать неуверенность в честности мужа, то она бы с ним рассталась, поскольку не стала бы терпеть обман и измены. Галина Говорухина поделилась, что существует множество снимков, на которых запечатлены поцелуи Станислава Говорухина с другими женщинами. Однако, если бы во время возвращения супруга домой Галина Борисовна почувствовала бы от него запах другой женщины, то сразу бы его бросила.Вдова режиссера подчеркнула, что её супруг был прекрасным и верным человеком, встречавшимся с другими представительницами слабого пола только в связи с работой. Она полагает, что появление так называемых «любовниц» после его смерти связано с получением выгод за счет известного имени.