Божена Рынска сравнила свою рожденную суррогатной матерью дочь с другими младенцами

Божена Рынская в первую очередь увидела “огромный” нос своей дочери, который “торчит из кулька”. При этом у ее ребенка были раскосые глаза, которые сразу начали смотреть на нее осмысленно. Журналистка назвала дочь “Чингисхайм”, поскольку нос еврейский, а глаза – монгольские. Уже на второй день младенец стал похож на своего отца Игоря Малашенко, а чтобы показать сходство, Рынска сделала коллаж. Она отметила, что ее дочь уже ведет себя как “абсолютно разумное создание”. В роддоме ей объяснили, что современные дети такими рождаются сразу, поэтому похожи на “готовых человечков”, а раньше приносили “грушу из компота”.Божена Рынска рассказала, что брат ее прабабушки был “писаным красавцем”, поэтому он сильно расстроился, когда впервые увидел своего сына. Однако во взрослом возрасте он смог стать таким же привлекательным, только шатеном.