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Ученые придумали способ использования вирусов при лечении онкологии

Вирусы, которые могут уничтожать клетки раковых опухолей, являются новым и перспективным иммунотерапевтическим подходом к лечению онкологии. Раковые клетки способны заражать некоторые ОЛВ, что пытаются использовать ученые.
Ученые придумали способ использования вирусов при лечении онкологии

Эксперты, изучающие применение ОЛВ в противостоянии раку, отмечают значительное преимущество вышеназванного метода перед другими. Широко используемые химио- и радиотерапия серьезно ослабляют иммунитет человека, в результате чего он становится уязвимым перед любым заболеванием. Согласно сведениям из статьи американских ученых для издания Molecular Therapy: Methods & Clinical Development, иммунотерапевтический способ лечения онкологии усиливает иммунитет больного. Появление вируса в организме пациента провоцирует иммунный ответ, но так как онкологические инфекции заражают лишь раковые клетки, иммунная система тоже начинает с ними бороться.

Впоследствии человек получает двойной иммунитет, то есть противоопухолевый и противовирусный. При этом проблемным оказался тот факт, что иммунная система может уничтожить вирус раньше, чем он успеет избавиться от опухоли. Сейчас ведутся разработки в данном направлении. COVID-19 заражает людей, а не новообразования, в связи с чем все старания научных сотрудников направлены на борьбу с данным недугом.

По информации портала nation-news, вакцина против коронавируса будет готова намного раньше, чем об этом говорилось некоторое время назад. Массовое производство лекарства должно начаться к концу 2020 года, несмотря на то, что полный процесс изготовления и тестирования вакцин длится в течение 10 лет.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:46

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