АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики выяснили, как карантин может повлиять на менструальный цикл…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Игорь Крутой оценил откровенное пляжное фото падчерицы Виктории

Игорь Крутой оценил откровенное пляжное фото своей падчерицы. Виктория Крутая опубликовала новые снимки из Майами на своей странице в Instagram.

Виктория Крутая показала фото, на котором позирует в одном купальнике, повернувшись спиной к камере. Она запечатлена на пляже на фоне океана, и это фото стало первым удачным. Кадр прокомментировал Игорь Крутой, написав: “Викуля – Афродита”. Однако некоторые пользователи возмутились тому, что приемный отец оценил вид на ягодицы собственной падчерицы. Известно, что Виктория Крутая вместе с семьей пережидает вспышку коронавирусной инфекции в США, находясь в Майами. Композитор имеет квартиру, где свободно проживают его мать, жена и дети.

Падчерица композитора рассказала в своем микроблоге, что придерживается карантина и старается не посещать общественные места. Однако она не может проводить дома все время, поэтому выбирается после обеда на пляж вместе с дочерью. Они нашли тихое место, где их “никто не трогает” и не отвлекает от занятий йогой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач-иммунолог Алина Альшевская сообщила о риске заразиться коронавирусом от…
Марина Федункив похудела к пляжному сезону во время…
Apple хочет купить занимающуюся трансляциями мероприятий в виртуальной реальности компанию…
Божена Рынска сравнила свою рожденную суррогатной матерью дочь с другими…
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о российской тест-системе на…
"Он был прекрасным и верным мужем": Вдова Станислава Говорухина Галина рассказала о «любовницах»…
Ученые придумали способ использования вирусов при лечении…
Игорь Крутой оценил откровенное пляжное фото падчерицы…
На тестах замечен новый гибридный кроссовер Volkswagen Tiguan…
Татьяна Навка показала архивный сюжет с Анастасией Заворотнюк в…
Китайские медики определили, сколько людей способен заразить один носитель вируса…
Дочь Татьяны Навки Александра Жулина разрешила матери опубликовать ролик с ее исполнением песни…
Флагманский смартфон 2019 года Honor 20 в России стал дешевле 20 000…
Меган Маркл расстроена из-за запрета запрета на социальное общение и отсутствие возможности видеться с…
Радиационный фон в очаге лесного пожара под Чернобылем значительно превысил…
Агата Муцениеце призналась Рите Дакоте, что начала выпивать после расставания с Павлом…
Гидрометцентр: Москвичей в воскресенье вечером ждет…
Алена Водонаева: Коронавирус не является «вирусом…
Субмарины «Щука-Б» оснастят новыми крылатыми ракетами…
Группа «Сплин» посвятила новую песню Гарри…
Актер из сериала “Сверхъестественное” Логан Уильямс умер в возрасте 16…
Американские ученые разрабатывают аппарат искусственной вентиляции легких, который можно будет собрать…
Блогер Егор Андрюшин раскритиковал салон красоты Ксении…
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о “войне” за здоровье…
Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук повеселила поклонников в костюме…
В Сети обнародовали первые скриншоты iOS 14 с динамическими…
«Закрой и молись давай!»: Лариса Гузеева запретила супругу трогать…
Индийский психиатр дал рекомендации по сохранению психического здоровья в период…
Просмотреть все новости