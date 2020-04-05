Игорь Крутой оценил откровенное пляжное фото падчерицы Виктории

Виктория Крутая показала фото, на котором позирует в одном купальнике, повернувшись спиной к камере. Она запечатлена на пляже на фоне океана, и это фото стало первым удачным. Кадр прокомментировал Игорь Крутой, написав: “Викуля – Афродита”. Однако некоторые пользователи возмутились тому, что приемный отец оценил вид на ягодицы собственной падчерицы. Известно, что Виктория Крутая вместе с семьей пережидает вспышку коронавирусной инфекции в США, находясь в Майами. Композитор имеет квартиру, где свободно проживают его мать, жена и дети.Падчерица композитора рассказала в своем микроблоге, что придерживается карантина и старается не посещать общественные места. Однако она не может проводить дома все время, поэтому выбирается после обеда на пляж вместе с дочерью. Они нашли тихое место, где их “никто не трогает” и не отвлекает от занятий йогой.